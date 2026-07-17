Durante un'intercettazione, l’ex designatore arbitrale ha detto che avrebbe mandato un arbitro a una partita specifica perché “ci tengono”. La conversazione coinvolge anche un dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri, che conferma questa intenzione. Nonostante la richiesta di archiviazione presentata ieri, continuano a emergere nuove conversazioni captate tra le parti coinvolte.

Milano, 16 luglio 2026 – Nonostante la richiesta di archiviazione, arrivata ieri, nell’ambito delle intercettazioni arbitrali tra l’ex designatore Gianluca Rocchi e l’Inter, sorgono nuovi discorsi captati. In uno di questi, agli atti dell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, Riccardo Pinzani, dirigente dell'Associazione italiana arbitri che curava i rapporti con i club, diceva a Rocchi, poi autosospesosi: " Io voglio capire da loro se tengono di più al Bologna o al derby ". E Rocchi rispondeva: " Per me al Bologna te lo dico io! E gli manderò Colombo lì ". E' quanto emerge da uno dei dialoghi registrati nell'indagine dei pm che hanno appunto chiesto l'archiviazione per Rocchi in relazione alle presunte "combine" sulle designazioni arbitrali a favore dell'Inter (per la società è stata disposta l'archiviazione ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilgiorno.it - Inchiesta arbitri, Rocchi e il dirigente dell’Aia Pinzani intercettati: “Mando Colombo all’Inter in quella partita, ci tengono”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inchiesta arbitri: Rocchi cita un dirigente Inter, chi è e la ricostruzione della Procura di Milano

Notizie e thread social correlati

Inchiesta arbitri, le pressioni interiste. Rocchi intercettato: “Ci rompono il c… questi. Col Bologna loro ci tengono. Mando Colombo”Le intercettazioni mostrano un dirigente dell’Inter che si lamenta con un collega arbitrale, dicendo: “Ci rompono il c… questi.

Inchiesta arbitri, le pressioni interiste. Rocchi intercettato: “Col Bologna loro ci tengono te lo dico io. Mando Colombo”Le intercettazioni pubblicate mostrano che l'ex arbitro Rocchi ha riferito di pressioni da parte dell'Inter, affermando che la squadra bolognese è...

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Rocchi e il dirigente dell’Aia Pinzani intercettati: Mando Colombo all’Inter in quella partita, ci tengono; Arbitro scelto con consenso Inter, si allarga inchiesta con nuove intercettazioni: c'è una quarta partita; Milano, inchiesta arbitri, il pressing delle telefonate. Rocchi intercettato: I nerazzurri rompono a bestia. E se, su Inter-Verona, mettessimo Piccinini invece che Sozza?; L'Inter sta rompendo il c...: l'intercettazione di Rocchi e la telefonata scomparsa (con Marotta?).

Tra gli atti dell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale emerge un’intercettazione tra l’allora designatore arbitrale Gianluca Rocchi e Riccardo Pinzani, dirigente dell’AIA incaricato dei rapporti con i club. Parlando della sfida Bologna-Inter del 20 x.com

Milano, inchiesta arbitri, il pressing delle telefonate. Rocchi intercettato: I nerazzurri rompono a bestia. E se, su Inter-Verona, mettessimo Piccinini invece che Sozza?Nelle chat, i malumori dell'Inter sull'arbitro Sozza, le comunicazioni con i dirigenti nerazzurri non sono state intercettate. Se dunque sono avvenute, è stato su altre utenze non individuate, o trami ... milano.corriere.it

Inchiesta arbitri: tutto finito. I pm archiviano Rocchi e l'Inter: Nessun sistemaTre mesi dopo gli avvisi di garanzia, la Procura di Milano chiude l'indagine penale: ora tocca alla Procura Federale ... msn.com