Incendio in piazza Duomo scoppia il panico | le immagini terrificanti
Un incendio si è sviluppato all’alba in piazza Duomo a Milano, generando panico tra i presenti. Una colonna di fumo nero si è alzata sopra il centro città, visibile da più punti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’area. Le immagini condivise nelle prime ore mostrano il fumo che si diffonde sopra la piazza, attirando l’attenzione di cittadini e turisti. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio.
Un’imponente colonna di fumo si è alzata all’alba sopra il centro di Milano, attirando immediatamente l’attenzione di residenti, turisti e passanti. Le immagini diffuse nelle prime ore della mattina mostrano il fumo nero visibile anche da diversi punti della città, mentre nella zona di piazza Duomo sono scattati i soccorsi. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato per evitare che la situazione potesse aggravarsi. L’incendio è scoppiato su una terrazza in piazza Duomo. L’allarme è scattato nelle prime ore di venerdì 17 luglio, quando un incendio è divampato su una terrazza affacciata su piazza Duomo, nel pieno centro di Milano. Nel... 🔗 Leggi su Tvzap.it
Notizie e thread social correlati
Inter, scoppia un incendio in Piazza Duomo: i vigili del fuoco intervengo su una terrazza | VideoDurante la celebrazione per la vittoria dello scudetto dell’Inter, si è verificato un incendio su una terrazza situata sopra un edificio in Piazza...
Temporale a Milano, le immagini da Piazza DuomoUn temporale si è scatenato nel tardo pomeriggio su Milano, colpendo Piazza Duomo con pioggia intensa e tuoni.
Temi più discussi: Incendio in piazza Duomo a Milano, fiamme su una terrazza: alta colonna di fumo; Incendio in piazza Duomo a Milano, fiamme sul tetto di un palazzo; Incendio in corso Vittorio Emanuele: alta nube di fumo e odore acre in piazza Duomo, a fuoco il tetto di un palazzo; Incendio in piazza Duomo a Milano: fiamme su una terrazza, alta colonna di fumo all'alba.
I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, proprio accanto a piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento shorturl.at/EMtjv #news #skytg24 x.com
I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, proprio accanto a piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento https://shorturl.at/EMtjv #news #skytg2 facebook
Incendio in piazza Duomo a Milano: fiamme su una terrazza, alta colonna di fumo all'albaMomenti di apprensione nel cuore di Milano all'alba di venerdì 17 luglio, dove un incendio è divampato su una terrazza in piazza Duomo, generando un'alta colonna di ... ilmessaggero.it
Milano, incendio in un palazzo vicino alla Rinascente in piazza DuomoI vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, proprio accanto a piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora in ... tg24.sky.it
Crystal Palace, Londra (distrutto da un incendio nel 1936) reddit