Incendio in piazza Duomo scoppia il panico | le immagini terrificanti

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato all’alba in piazza Duomo a Milano, generando panico tra i presenti. Una colonna di fumo nero si è alzata sopra il centro città, visibile da più punti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’area. Le immagini condivise nelle prime ore mostrano il fumo che si diffonde sopra la piazza, attirando l’attenzione di cittadini e turisti. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio.