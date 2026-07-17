Il settore economico del Trasimeno è stato colpito da problemi legati alla gestione, che hanno causato difficoltà agli operatori locali. Nel frattempo, il territorio è al centro di uno scontro politico che riceve molta attenzione da parte dei media, creando una narrazione negativa che può influenzare l’immagine della zona.

Il Trasimeno è diventato il palcoscenico di uno scontro politico dove l’attenzione mediatica rischia di soffocare il territorio sotto il peso di una narrazione completamente negativa. Un’immagine del bacino come luogo costantemente inospitale che ignora la vivibilità e la bellezza quotidiana, mentre la politica si gioca la partita del consenso. Nella giornata di ieri, anche a seguito di numerosi servizi delle tv nazionali, il comitato “Trasimeno da tutelare“, dopo un sopralluogo con le opposizioni regionali, ha ribadito la necessità di superare la stagione dei palliativi invocando un ritorno alla concretezza del progetto avviato a suo tempo dall’ex assessore Morroni, che prevedeva proprio l’utilizzo della condotta del Paganico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Incapacità gestionale che penalizza gli operatori economici"

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