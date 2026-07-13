Tarantini Time Quotidiano In vista dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026, la UIL FP Taranto chiede che vengano riconosciute misure economiche straordinarie anche al personale non medico del Servizio di Emergenza Territoriale 118, impegnato durante la manifestazione. Il sindacato ha rivolto un appello alla Direzione Generale della ASL Taranto, all’Amministratore Unico di Sanitaservice ASL Taranto e alla Regione Puglia affinché siano previste specifiche forme di premialità economica anche per autisti soccorritori e operatori tecnici, chiamati a garantire il funzionamento del sistema di emergenza in un periodo caratterizzato da un significativo incremento delle attività di soccorso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, UIL FP: “Premi economici anche per autisti soccorritori e operatori del 118”

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