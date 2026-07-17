In Uganda almeno 20 studenti sono morti dopo che l’autobus su cui viaggiavano ha fatto un incidente

Giovedì sera in Uganda, un autobus ha coinvolto un incidente che ha causato la morte di almeno 20 studenti e di un adulto. Oltre ai deceduti, tre adulti e alcuni studenti sono rimasti feriti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Giovedì sera in Uganda almeno 20 studenti e un adulto sono morti dopo che l’autobus su cui viaggiavano ha fatto un incidente. Altri tre adulti e alcuni studenti sono rimasti feriti. L’età degli studenti non è stata diffusa: il ministro per i Governi locali del paese, che ha visitato l’ospedale dove alcuni sono stati soccorsi, ha parlato di bambini pur senza specificarne l’età. Il ministro ha aggiunto che l’adulto morto è il fondatore e direttore della scuola. Per il riscaldamento globale è più facile incontrarle quando si va in montagna, e possono trasmettere malattie pericolose La diversa distribuzione delle masse d'acqua dovuta alla... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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