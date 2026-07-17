In Italia 950mila le donne col cancro al seno Rete oncologica pazienti Italia | Fare almeno 150 minuti di attività fisica a settimana

Roma, 17 lug. (Adnkronos Salute) - In Italia vivono 925mila donne con una diagnosi di carcinoma mammario. A tutte queste pazienti vanno raccomandati almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica d'intensità moderata. Attraverso questa sana abitudine si può ridurre la mortalità, diminuire il rischio di recidive della neoplasia e migliorare la tollerabilità ai trattamenti. È quanto evidenzia la Rete oncologica pazienti Italia (Ropi) nell'edizione 2026 di uno dei suoi 60 'Quaderni informativi', un'intera collana di pubblicazioni con informazioni certificate e consigli utili per malati e caregiver. "Offriamo strumenti di supporto che affrontano a 360 gradi l'assistenza oncologica - afferma Stefani Gori, presidente Ropi - L'attività fisica non è aspetto secondario nel contrasto ad un tumore molto diffuso come quello al seno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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