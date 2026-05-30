È stato pubblicato uno studio che analizza gli effetti di una dieta mediterranea a basso indice glicemico, mezz’ora di camminata veloce quotidiana e integrazione di vitamina D su donne con tumore al seno. Lo studio ha osservato miglioramenti nei parametri clinici e nelle condizioni di salute delle partecipanti. Non sono state riportate complicazioni o effetti collaterali significativi. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.

Una dieta mediterranea a basso indice glicemico, mezz’ora di camminata veloce al giorno e vitamina D. Un mix che, nelle donne operate per tumore al seno, ha portato a perdere peso, migliorare la glicemia e ridurre drasticamente la sindrome metabolica. È il risultato di uno studio multicentrico italiano coordinato dall’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale e presentato al congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology di Chicago Asco 2026, il principale appuntamento mondiale dedicato all’oncologia clinica. La ricerca . La ricerca ha coinvolto 492 donne operate per tumore del seno in fase iniziale e seguite in sette centri oncologici italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore al seno: l’effetto di attività fisica e dieta mediterranea

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Episodio 12: Tumori ed attività fisica

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