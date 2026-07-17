in fuga dalla canicola divertimento e relax nei parchi acquatici

Una giornata di sole e caldo intenso spinge molte famiglie a cercare refrigerio nei parchi acquatici. Tra scivoli, piscine e zone relax, i visitatori trascorrono ore all’aperto per sfuggire alla calura. I parchi offrono spazi dedicati a tutte le età, con aree di gioco e servizi di ristorazione. La maggior parte delle strutture apre durante le ore centrali della giornata, attirando grandi e piccoli in cerca di divertimento e freschezza.

di Raffaella Parisi Una giornata all’aperto per sconfiggere la canicola tra tuffi in piscina e relax adatti a tutta la famiglia. Dove? Se non al mare scuramente agli aquafan. Vediamone alcuni (aperture, orari e eventuali informazioni da controllare sui siti dedicati). Spiaggia con sabbia bianca, attività acquatiche, cabanas per ’assaggio’ di mete esotiche ad Acquaworld, a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza. Si trova il Blue Paradise, la laguna esterna di 800 mq e l’area Tiki Bay, spiaggia con sabbia bianca finissima con ombrelloni in paglia in stile tropicale. Acquaworld, vanta 20.000 mq di superficie, nove scivoli acquatici, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre riscaldata a 31° e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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