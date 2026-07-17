Durante l’estate, gambe, caviglie e piedi si gonfiano a causa del caldo. La richiesta di trattamenti corpo mirati aumenta in modo consistente, per alleviare il disagio. Questi interventi sono scelti da chi cerca soluzioni per ridurre il gonfiore e migliorare il comfort durante la stagione calda. La maggiore domanda si registra in cliniche e centri estetici, dove si offrono trattamenti specifici per contrastare gli effetti del clima sulle parti del corpo più soggette a ritenzione idrica.

Trattamenti mirati Con il caldo anomalo che stiamo vivendo cresce infatti in modo significativo anche la richiesta di trattamenti corpo mirati. In particolare, l’osservatorio segnala un incremento del 41% per i trattamenti drenanti e anticellulite, che si confermano tra i servizi più prenotati in questi mesi per combattere il fenomeno dilagante delle gambe gonfie, per ritrovare leggerezza e benessere fisico, soprattutto in risposta alle alte temperature che amplificano la ritenzione idrica. Molto richiesti anche i massaggi linfodrenanti, i trattamenti tonificanti e i percorsi personalizzati basati su protocolli di medicina estetica, definiti dopo valutazione clinica e inseriti in programmi terapeutici strutturati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In estate gambe, caviglie e piedi si gonfiano per il caldo. Che fare?

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GAMBE o CAVIGLIE come Palloni Il modo Finale per ridurre gonfiore e dolore in casa 5 min

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