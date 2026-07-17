In attesa di vederla in tribuna alla finale dei Mondiali 2026 ripassiamo lo stile beauty di Antonela Roccuzzo Icona beauty silenziosamente chic con la passione per la palestra
Antonela Roccuzzo, futura spettatrice della finale dei Mondiali 2026, è riconosciuta per il suo stile semplice e naturale. Appassionata di palestra, si distingue per un look sobrio e luminoso. A differenza delle classiche mogli di calciatori, mostra un’immagine discreta e genuina, che ha conquistato un seguito internazionale. La sua immagine si basa su un’estetica minimalista, con attenzione alla cura personale e a uno stile di vita salutare.
D imenticate l’algido distacco delle classiche Wags d’oltreoceano, Antonela Roccuzzo è l’icona beauty che sta silenziosamente conquistando il mondo con il suo stile solare e understatement. Trentotto anni, modella e imprenditrice, un amore nato tra i banchi di scuola e culminato in matrimonio nel 2017. Le wags italiane, mogli e compagne degli azzurri X Oggi, con una laurea in Scienze Umane e Sociali nel cassetto e tre figli, ha saputo ritagliarsi uno spazio tutto suo. Un’evoluzione vissuta lontano dal gossip, che l’ha portata a diventare icona beauty e volto globale di un colosso del make-up. E che oggi suscita una curiosità: quale sarà il suo look alla finale dei Mondiali 2026? Antonela Roccuzzo, una wag fuoriclasse. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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