Antonela Roccuzzo, futura spettatrice della finale dei Mondiali 2026, è riconosciuta per il suo stile semplice e naturale. Appassionata di palestra, si distingue per un look sobrio e luminoso. A differenza delle classiche mogli di calciatori, mostra un’immagine discreta e genuina, che ha conquistato un seguito internazionale. La sua immagine si basa su un’estetica minimalista, con attenzione alla cura personale e a uno stile di vita salutare.

D imenticate l’algido distacco delle classiche Wags d’oltreoceano, Antonela Roccuzzo è l’icona beauty che sta silenziosamente conquistando il mondo con il suo stile solare e understatement. Trentotto anni, modella e imprenditrice, un amore nato tra i banchi di scuola e culminato in matrimonio nel 2017. Le wags italiane, mogli e compagne degli azzurri X Oggi, con una laurea in Scienze Umane e Sociali nel cassetto e tre figli, ha saputo ritagliarsi uno spazio tutto suo. Un’evoluzione vissuta lontano dal gossip, che l’ha portata a diventare icona beauty e volto globale di un colosso del make-up. E che oggi suscita una curiosità: quale sarà il suo look alla finale dei Mondiali 2026? Antonela Roccuzzo, una wag fuoriclasse. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - In attesa di vederla in tribuna alla finale dei Mondiali 2026, ripassiamo lo stile beauty di Antonela Roccuzzo. Icona beauty silenziosamente chic, con la passione per la palestra

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