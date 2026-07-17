Una madre afghana ha venduto la propria figlia per saldare dei debiti, e tra un anno la ragazza verrà presa da chi l’ha acquistata. Nel paese, le spose bambine sono sempre più giovani. A metà maggio, il leader talebano ha approvato il Decreto n.18, che elimina il limite di età minima per il matrimonio, precedentemente fissato a 16 anni.

A metà maggio, il leader supremo dei talebani ha approvato il Decreto n.18, una nuova legge sul diritto di famiglia che elimina di fatto il precedente limite di età minimo per il matrimonio, fissato a 16 anni dal codice civile afghano. La norma collega la possibilità di sposarsi al raggiungimento della pubertà e stabilisce che il silenzio di una ragazza possa essere interpretato come consenso. Per le Nazioni Unite e diverse organizzazioni internazionali per i diritti umani, il decreto favorisce un ulteriore aumento dei matrimoni precoci. Ed è quello che sta accadendo. Lo racconta Sima, nome di fantasia, tra le testimonianze raccolte dal Guardian. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In Afghanistan le spose bambine sono sempre più piccole, una madre: «Ho venduto mia figlia per debiti e tra un anno verranno a prenderla. Mi crolla il mondo addosso»

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