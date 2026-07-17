All’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola si sono verificati problemi a causa di un guasto all’impianto di aria condizionata. Il malfunzionamento, iniziato ieri pomeriggio, ha provocato disagi per il personale e per i pazienti, con condizioni di calore elevato all’interno della struttura. Non sono stati segnalati interventi immediati per la riparazione, mentre l’ospedale resta in attesa di ripristinare il sistema di raffrescamento.

Imola, 17 luglio 2026 - Disagi per il caldo all’ ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, dove dal pomeriggio di ieri si è verificato un guasto all’impianto di raffrescamento che sta rendendo più difficili le condizioni di lavoro per il personale e la permanenza per pazienti e accompagnatori. Situazione critica al Pronto Soccorso. La situazione più critica riguarda il Pronto soccorso, ambiente particolarmente sensibile per la presenza continua di utenti e per i tempi di permanenza legati alle attività di emergenza-urgenza. Per fronteggiare il problema, l’Ausl si sta attrezzando con l’arrivo di apparecchiature mobili di supporto per migliorare temporaneamente la climatizzazione degli spazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Imola.

© Ilrestodelcarlino.it - Imola, guasto all’impianto di aria condizionata. Disagi per il caldo in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guasto all’impianto, camere senza aria condizionata alla caserma Smiraglia. Il Sap: “Servono interventi urgenti”Un guasto all’impianto di aria condizionata ha lasciato senza raffreddamento le camere della caserma Smiraglia a Bologna.

Leggi anche: "Guasto all'Aria Condizionata: Code e Disagi alle Gallerie degli Uffizi a Firenze"