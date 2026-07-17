I conservatori europei hanno visitato Catania per discutere di immigrazione irregolare, chiedendo un focus maggiore sul Mediterraneo nell’agenda dell’Unione Europea. Hanno incontrato parlamentari e rappresentanti di diversi paesi per sottolineare la necessità di azioni concrete. La delegazione ha dichiarato di voler superare gli slogan e avviare politiche più efficaci sulla gestione delle frontiere e sui flussi migratori nel Mediterraneo. La visita si inserisce in un dibattito più ampio sulla crisi migratoria in Europa.

« Vogliamo che il Mediterraneo torni al centro dell’agenda europea. Per questo abbiamo portato in Sicilia parlamentari e rappresentanti conservatori da tutta Europa». Antonio Giordano indica così l’obiettivo della tre giorni aperta venerdì 17 luglio da Ecr party a Catania: spostare il fianco Sud dalla periferia delle decisioni comunitarie al cuore del confronto su immigrazione, sicurezza, cooperazione con l’Africa e nuove rotte economiche. L’Europa in Sicilia. Il deputato di Fratelli d’Italia e segretario generale di Ecr party è il padrino politico dell’appuntamento che ha chiamato a rapporto anche le alte cariche della Repubblica, come il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Secoloditalia.it - Immigrazione irregolare, da Catania la sfida dei conservatori all’Europa: “Ora basta slogan”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Immigrazione irregolare, quattro espulsioni da BergamoTra il 15 e il 19 giugno, la Polizia di Stato ha espulso o trasferito nei Centri di Permanenza per il rimpatrio quattro cittadini stranieri...

L’Europa davanti alla sfida cinese: i Conservatori chiedono una svolta su crescita e innovazioneI Conservatori europei hanno chiesto una svolta su crescita e innovazione, sottolineando la necessità di rafforzare le capacità economiche e...

Temi più discussi: 'Siamo solo picciriddi', murale per 4 bambini uccisi dalla mafia a Catania; Allacci abusivi e furti di energia a Catania: scatta il blitz dei carabinieri, danni per 18 mila euro; Catania.Intensificati i controlli sul territorio: tre denunce; Catania, i Carabinieri intensificano i servizi di contrasto all’illegalità diffusa.

Andate tutti a fare in cul0, finti minorenni e fintissimi profughi ma, soprattutto, le ONG, la Chiesa buona solo a fare il froci0 col cul0 degli altri, vedi le pene per chi entra irregolare in Vaticano e ultimi, ma non meno importanti, gli amici dei nergi e nemici degli Itali x.com

Immigrazione irregolare, 99 espulsioni nel Novarese nei primi sei mesi del 2026: 24 rimpatri eseguiti o avviatiLa Questura di Novara ha eseguito 99 provvedimenti di espulsione nei primi sei mesi del 2026. Dieci rimpatri alla frontiera. quotidianopiemontese.it

Immigrazione irregolare, cittadino straniero trasferito nel CPR di Potenza in vista del rimpatrioIl provvedimento è stato disposto dal Questore di Catanzaro dopo il rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di sospensione del diniego di protezione internazionale ... catanzaroinforma.it