L’Europa davanti alla sfida cinese | i Conservatori chiedono una svolta su crescita e innovazione

Da secoloditalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Conservatori europei hanno chiesto una svolta su crescita e innovazione, sottolineando la necessità di rafforzare le capacità economiche e tecnologiche nel continente. Durante un incontro, hanno evidenziato che la relazione con gli Stati Uniti rimane stabile e non è al centro delle preoccupazioni, concentrandosi invece sulle sfide provenienti dalla Cina. La discussione si è focalizzata sulle strategie per competere più efficacemente nel contesto globale.

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