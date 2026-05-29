I Conservatori europei hanno chiesto una svolta su crescita e innovazione, sottolineando la necessità di rafforzare le capacità economiche e tecnologiche nel continente. Durante un incontro, hanno evidenziato che la relazione con gli Stati Uniti rimane stabile e non è al centro delle preoccupazioni, concentrandosi invece sulle sfide provenienti dalla Cina. La discussione si è focalizzata sulle strategie per competere più efficacemente nel contesto globale.

Competitività europea, ritardo tecnologico e avanzata del Celeste impero al centro della tre giorni di Ecr in Romania. Giordano: «Quale sarà l'alleanza del futuro? Per l'Europa non esiste alternativa credibile al legame con gli Usa» La vera preoccupazione non è il rapporto con gli Stati Uniti, considerato da tutti i partecipanti un pilastro destinato a rimanere. La questione che attraversa il dibattito conservatore europeo è un’altra: la capacità dell’Europa di restare competitiva in un mondo sempre più segnato dalla rivalità con la Cina e dalla ridefinizione degli equilibri economici globali. È il tema emerso con maggiore forza... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Europa davanti alla sfida cinese: i Conservatori chiedono una svolta su crescita e innovazione

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