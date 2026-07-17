Il vino italiano che guarda al futuro a Cortina per VinoVip i grandi protagonisti e 1.200 bottiglie stappate

A Cortina si è aperta la fiera «VinoVip», con oltre 1.200 bottiglie stappate e i grandi protagonisti del settore. Tra le bottiglie in mostra, molte sono italiane, con un focus sulla capacità di innovare partendo dalla tradizione. La manifestazione si svolge in un momento di cambiamenti nei consumi, influenzati dal clima e dalla volatilità dei mercati. La rassegna mette in evidenza come il settore vinicolo italiano si prepari a guardare avanti.

Il cambiamento dei consumi, gli effetti del clima, l’instabilità dei mercati ma anche la capacità di partire dalla tradizione per immaginare il futuro. Il mondo del vino italiano sceglie Cortina d’Ampezzo per parlare di presente e futuro. La Regina delle Dolomiti ha ospitato la quindicesima edizione di «VinoVip», il summit biennale ideato e organizzato dalla rivista Civiltà del bere. «È una delle sole due manifestazioni sostenute direttamente dal Comune», precisa con orgoglio il direttore Alessandro Torcoli. Alla manifestazione erano presenti 700 ospiti, con una selezione di cantine di altissimo livello. Ma questa volta Cortina non si è limitata a fare da scenario. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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