Il vero pericolo è chi ci attacca non chi reagisce

Un uomo che si è difeso in modo eccessivo durante un episodio di aggressione non è considerato un assassino, ma un cittadino che ha superato i limiti della legittima difesa. La vicenda riguarda un caso in cui la persona ha reagito in modo sproporzionato rispetto all’attacco subito, portando a conseguenze penali. La legge prevede pene detentive, ma in questo caso si discute sulla proporzionalità della reazione rispetto all’aggressione iniziale.

Mario Roggero non è un assassino: è un cittadino che si è difeso troppo, violando i limiti di una legge che spesso prevede le pene detentive secondo un prontuario. In modo brutale, si potrebbe riassumere così il dramma del gioielliere piemontese che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo durante il violento assalto al suo negozio. Un ultrasettantenne che dovrà scontare quasi quindici anni di galera, una sorta di ergastolo mascherato. Roggero, però, non è rimasto solo. Salvini è stato il primo a invocare la grazia da parte del presidente Mattarella mentre il guardasigilli Nordio ha già avviato l'istruttoria. Dai capigruppo in Parlamento a governatori come Cirio, il centrodestra si è mobilitato per strappare il commerciante dal carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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UN MOSTRO MARINO ATTACCA ANTO E VINCI!

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