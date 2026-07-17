Le unghie di Victoria Beckham sono lunghe, affusolate e dipinte con un rosa tenue che sfuma verso il bianco, richiamando i petali di alcuni fiori. La scelta del colore e la forma rappresentano un tratto distintivo, evidenziando un’eleganza floreale. La silhouette delle unghie si distingue per la delicatezza e il tono raffinato. La tonalità rosa è il dettaglio che rende il look immediatamente riconoscibile e coerente con uno stile femminile e sofisticato.

Lunghe, affusolate e di un rosa delicato che sfuma verso il bianco, proprio come i petali di alcuni fiori. Sono le unghie che Victoria Beckham ha sfoggiato durante la partita dei Mondiali a Miami alla quale ha partecipato insieme al marito David, una manicure che non è passata inosservata e che porta l’estetica del “ quiet luxur y” in una nuova direzione: meno minimalismo assoluto, più cura dei dettagli e raffinatezza discreta. La manicure di Victoria ruota innanzitutto intorno alla forma delle unghie, che ricorda quella morbida e allungata dei petali. È bastato poco perché sui social venissero ribattezzate “ petal nails ”, trasformandosi in una delle tendenze beauty più condivise del momento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il tratto distintivo non è soltanto la silhouette, ma anche la scelta del colore: un rosa tenue, elegante e dall’effetto floreale

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