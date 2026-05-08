Nell’ambito della moda, molte maison di alta gamma propongono un rosa tenue, come il confetto, l’antico o il cipria, spesso arricchito da decori elaborati e lavorazioni raffinate. Questa palette, utilizzata in scarpe e borse, si inserisce nelle collezioni pensate per la stagione delle cerimonie. Storicamente, il rosa più delicato viene associato a un’immagine polverosa, intellettuale ed evanescente, che trasmette un’eleganza sottile e sofisticata.

S toricamente viene definito polveroso, intellettuale, evanescente. Aggettivi che evocano una delicatezza e uno charme sofisticato capace di scivolare silenziosamente oltre il rumore delle tendenze passeggere. In effetti il rosa chiaro o cipria è un porto sicuro, ma la differenza rispetto al passato è che oggi ha smesso i panni della damina d’altri tempi. Come vestirsi per una cerimonia: 5 look perfetti per la Primavera-Estate 2026 X Ha iniziato, invece, a interpretare un’attitudine algida da jet set, che fa affrontare gli eventi più cool con un’imperturbabile eleganza. Grazie a una femminilità che non cerca conferme, ma affascina per la sobria leggerezza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Gucci a Valentino Garavani, gli stilisti concordano: si? al rosa, ma tenue. Confetto, antico e cipria, ricco di decori e sofisticate lavorazioni. Declinato in scarpe e borse perfette per la ceremony season

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