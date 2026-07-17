Il tour Paese Reale dei Giovani Democratici fa tappa nella Bergamasca | focus su lavoro e giovani

Notizia in breve

Il tour “Paese Reale” dei Giovani Democratici si è fermato a Romano di Lombardia giovedì 16 luglio, toccando la provincia di Bergamo. La visita si è concentrata su temi legati al lavoro e ai giovani, con incontri e interventi pubblici. La tappa ha coinvolto rappresentanti locali e giovani, senza eventi ufficiali di grande rilievo. La giornata si è svolta senza incidenti o situazioni particolari.