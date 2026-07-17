Leo e Lamine si sono qualificati per la finale mondiale di calcio. Entrambi hanno superato le rispettive qualificazioni e si preparano alla partita decisiva. Un fotografo ha commentato la coincidenza, definendola sorprendente, e ha sottolineato come l'incontro tra i due giocatori sia avvenuto in modo casuale. La qualificazione dei due atleti ha attirato l’attenzione di appassionati e media, senza che ci siano collegamenti diretti tra i due prima di questa fase del torneo.

La coincidenza è straordinaria. L’allineamento degli astri calcistici sensazionale. Chi poteva anche solo pensare che quell’incontro casuale alla fine del 2007 tra un neonato e un calciatore ventenne potesse poi riprodursi, 19 anni dopo, in America in occasione della finale di una Coppa del Mondo? Leo Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal, scena di fiction creata da Joan Monfort, fotografo catalano per anni al servizio del quotidiano di Barcellona Sport. Joan è andato in pensione da pochi mesi, ma in questi giorni il suo nome è ovunque. È come se anche lui fosse stato toccato dalla magia di quella sessione fotografica organizzata dall’Unicef, al tempo sponsor (che invece di pagare veniva pagato) del Barcellona per volere del presidente Joan Laporta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il timido Leo e Lamine verso la finale Mondiale. Il fotografo: "Destino? Non ci credevo, ma..."

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Argomenti più discussi: Messi e Yamal, il destino in una foto; Lionel Messi, Lamine Yamal e quell'incredibile foto del 2007 che sembra un glitch nel Matrix; Coppola, storico manager di Maradona, e il retroscena su cosa fece subito dopo il gol del secolo di Inghilterra-Argentina nell'86: il Papa, Messi e Ferlaino.

Il timido Leo e Lamine verso la finale Mondiale. Il fotografo: Destino? Non ci credevo, ma...La coincidenza è straordinaria. L’allineamento degli astri calcistici sensazionale. Chi poteva anche solo pensare che quell’incontro casuale alla fine del 2007 tra un neonato e un calciatore ventenne ... gazzetta.it

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