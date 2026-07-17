Oltre 50 attività commerciali della zona di Cortona espongono il Syrah locale durante tutta l'estate. L'iniziativa è promossa dal Consorzio Vini di Cortona con il supporto di Confcommercio Valdichiana. La promozione mira a valorizzare il vino Syrah prodotto nella regione, coinvolgendo esercizi commerciali di varia tipologia. La mostra resterà aperta fino a fine stagione, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere e degustare il vino autoctono.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Oltre 50 attività commerciali hanno aderito all'iniziativa del Consorzio Vini di Cortona, sostenuta da Confcommercio Valdichiana. Le migliori etichette dei produttori locali saranno esposte fino a settembre nelle attività del centro storico per raccontare ai visitatori l'identità enologica del territorio. Il vino cortonese in vetrina. È partita l'iniziativa promossa dal Consorzio Vini Cortona e sostenuta da Confcommercio Valdichiana, che vede oltre cinquanta attività commerciali esporre fino alla fine di settembre le migliori etichette di Syrah dei produttori locali. L'obiettivo è coinvolgere l'intera città nella... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Syrah di Cortona in vetrina per tutta l'estate

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