Il Soccorso alpino e la Guardia di Finanza collaborano durante l’estate per la prevenzione e la sicurezza in montagna e sul lago. Le forze dell’ordine effettuano controlli sui sentieri e nelle zone di balneazione, monitorando comportamenti a rischio e verificando il rispetto delle norme. Le operazioni di soccorso vengono coordinate tra i due enti, che intervengono in caso di incidenti o situazioni di emergenza. La presenza delle forze dell’ordine si intensifica nei periodi di maggiore afflusso di visitatori.

La montagna non perdona l’improvvisazione. Il lago nemmeno. Eppure ogni estate migliaia di persone affrontano i sentieri e le acque del Sebino con leggerezza. È il volto meno raccontato del turismo estivo. Quello che si consuma tra il Monte Guglielmo, le alture di Polaveno, Monte Isola e il lago d’Iseo, dove un’escursione o una gita in barca possono trasformarsi in pochi minuti in una richiesta di aiuto. Dietro ogni intervento c’è una macchina del soccorso che lavora senza sosta e che ha nella prevenzione la sua arma più efficace. «Per la collettività l’estate è sinonimo di vacanze, per noi è il periodo più impegnativo», spiega il maggiore pilota Daniele Lozzi, comandante della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Il Soccorso alpino non va in vacanza: la sinergia con la Guardia di Finanza per la prevenzione e la sicurezza in montagna e sul lago

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