Il rullino fotografico smarrito è stato ritrovato e restituito al proprietario. La persona ha scritto sui social di essere felice di riavere indietro le sue fotografie di Tiziano, che erano state perse nel corso degli anni. La vicenda ha coinvolto amici e conoscenti, che hanno condiviso la notizia. La restituzione è avvenuta durante una cena tra amici, tra ricordi e emozioni.

Ascoli, 17 luglio 2026 – Una cena conviviale sull’onda dei ricordi, delle emozioni e di un incredibile viaggio nel tempo lungo quarant’anni. Si è conclusa nel modo più intimo e toccante la straordinaria vicenda del rullino fotografico misterioso, ritrovato dal geologo e climber montecarottese Lorenzo Rossetti sulla ’Torre di Jesi’, nel cuore del parco della Gola della Rossa e Frasassi. Le diapositive, scampate per quattro decenni al gelo e alle intemperie, sono finalmente tornate a casa, consegnate direttamente nelle mani di Renata Nardinocchi, moglie del leggendario alpinista ascolano Tiziano Cantalamessa, scomparso nel 1999, e dei figli Riccardo e Valentina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rullino perduto è tornato a casa: “Così il mio Tiziano è di nuovo qui”

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