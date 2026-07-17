Il ribaltamento della logica
Il giornale è stato preso di mira con attacchi che coinvolgono la famiglia Angelucci e il sottosegretario Fazzolari. Le accuse sono state diffuse attraverso commenti e articoli, creando un clima di polemica. La discussione si è concentrata sulla vicenda senza che siano stati forniti elementi nuovi o verificabili. La controparte ha risposto con prese di posizione ufficiali, mantenendo un tono deciso. La situazione si sviluppa senza che siano emersi dettagli aggiuntivi o prove concrete.
Non è sconvolgente, è «molto italiano». Il fango gettato contro Il Giornale, la famiglia Angelucci e il sottosegretario Fazzolari per la vicenda della bomba a Sigfrido Ranucci evapora sotto il sole di una verità imbarazzante: per quanto il conduttore di Report sostenga di essere stato frainteso, le sue parole restano messe nero su bianco e indicano il tentativo di un depistaggio non so se consapevole. È intorno a Valter Lavitola che gira tutta la verità. L'ultima domanda a cui manca risposta è se Ranucci sapesse cosa stava combinando il suo amico. Eppure i giornaloni tacciono e la sinistra finge di non vedere: sempre pronta a erigere tribunali morali, si tura il naso e guarda altrove. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
SOLUZIONE - PARADOSSO DEL COMPLEANNO
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