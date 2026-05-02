A Trento, un progetto dedicato alla biodiversità ha coinvolto diversi quartieri, con particolare attenzione agli orti condivisi. Nel corso dell'iniziativa, gli studenti di una scuola locale hanno partecipato a varie attività pratiche, come la coltivazione di piante e la cura degli spazi verdi. L'obiettivo è promuovere un maggior coinvolgimento delle comunità nel rispetto e nella tutela dell'ambiente.

? Cosa scoprirai Come possono gli orti condivisi cambiare la vita nei quartieri?. Quali attività hanno coinvolto concretamente gli studenti della scuola Clarina?. Perché il progetto ha scelto di uscire dal centro città?. Come diventeranno i laboratori didattici le abitudini quotidiane dei cittadini?.? In Breve Iniziative dal 12 al 15 marzo 2026 coinvolgono sei circoscrizioni di Trento.. Michele Vullo coordina le attività nelle zone di Oltrefersina e quartieri limitrofi.. Classi della scuola Clarina piantano alberi presso l'orto condiviso di via Medici.. Laboratori su cucina e api coinvolgono produttori locali e associazioni di quartiere.. Tra il 12 e il 15 marzo 2026, la città di Trento ha ospitato quattro giornate dedicate alla sostenibilità con l’iniziativa Bio-Logica, un progetto promosso dal Comune insieme all’Azienda per il Turismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento e la sfida della biodiversità: Bio-Logica coinvolge i quartieri

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