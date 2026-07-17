Durante una conferenza stampa è stato annunciato l’ingresso del movimento “Adesso!” in Spazio Pubblico. La presentazione si è svolta davanti a un quadro simbolo delle lotte operaie e della giustizia sociale, scelto come sfondo. La decisione è stata comunicata da un rappresentante del movimento, nato dopo l’uscita dal Partito Democratico. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell’accordo o sulle modalità di integrazione nel nuovo spazio politico.

Una conferenza stampa davanti al quadro simbolo delle lotte operaie e della giustizia sociale per annunciare l’ingresso di “Adesso!” in Spazio Pubblico, il movimento creato da Pina Picierno dopo l’uscita dal Partito democratico. Lo ha scelto la stessa Picierno, proprio perché “in quel quadro non c’è una folla immobile, ma un mondo in marcia”. In marcia, anzi di corsa, è stato fotografato Matteo Renzi alla Partita del cuore che si è tenuta a L’Aquila, nella tradizionale sfida tra politici e cantanti. Un calcio al pallone col cellulare in mano, ma solo durante il riscaldamento. Intanto la presidente del Consiglio ha affrontato una settimana... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il quadro di Picierno, il calcio di Renzi, lo sguardo di Meloni. Queste le avete viste?

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Non è un caso che l’ingresso di Adesso! in @s_pubblico sia avvenuto davanti al Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, perché in quel quadro non c’è una folla immobile, ma un mondo in marcia: uomini e donne che avanzano insieme, con passo fermo e pacific x.com

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