il primo test un debutto incoraggiante il nuovo spezia si impone sul pontremoli

Lo Spezia ha vinto 3-0 contro il Pontremoli nel primo test stagionale. La partita si è conclusa con reti di Razzoli al 63’, Domenichini al 46’ e Cervara. Entrambe le squadre hanno effettuato diversi cambi nel corso del secondo tempo, con inserimenti di Manna, Valsega, Ferrari, Marafetti, Micheli e Manzo. La sfida ha segnato l’esordio della nuova formazione, con lo Spezia che ha mostrato un buon ritmo offensivo.

PONTREMOLI 0 SPEZIA 3 PONTREMOLI: Razzoli (63’ Turi), Domenichini (46’ Antolini), Cervara, Arrighi (63’Manna), Lecchini; Agnesini (63’ Balleri), Mosti (63’ Valsega), Granatelli (63’ Ferrari), Gaddari (63’’ Marafetti), De Negri (63’ Micheli), Di Santo (63’ Manzo). A disp.: All.: Bambini. SPEZIA primo tempo: 4-3-3: Sarr (66’ Doretti); Bright (46’ Cassata), Giorgeschi (46’ Hristov), Sgarzella (46’ Mateju), Spedalieri (46’ Candela); Adamo (46’Ndow), Vignali (56’ Candelari), Gomez (46’ Bandinelli); Cannavò (46’ Conte), Cazzadori (46’ Di Serio), Cardinali (46’ Djankpata). All.: Turati. Arbitro: Leonardo Colombi di Livorno. Assistenti: Giovanni Iuti di Livorno e Vincenzo Smecca di Carrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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