Il Portuense flagellato Vola via tetto di un teatro Tranciati i fili elettrici

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tetto di un teatro è stato divelto dal vento, volando via e danneggiando i fili elettrici sottostanti. La zona ha subito danni estesi, con tetti scoperchiati, alberi abbattuti, pali della luce rotti e strade bloccate. La perturbazione ha interessato i comuni di Argenta, Portomaggiore, Ostellato, Voghiera e Masi Torello. La serata è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse che hanno causato danni diffusi nel territorio.

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Tetti scoperchiati, alberi caduti, pali della luce danneggiati e strade bloccate. È questo il bilancio della disastrosa serata che ha colpito i comuni di Argenta, Portomaggiore, Ostellato, Voghiera e Masi Torello. Tutto è iniziato mercoledì attorno alle 19, quando violente raffiche di vento si sono abbattute sui territori comunali e, accompagnate da abbondanti piogge, hanno scatenato una furia che si è protratta fino alle 20.30. Il comune più colpito dell’area medio ferrarese è stato Portomaggiore. Il violento nubifragio ha provocato danni diffusi su tutto il territorio, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini. Si sono registrati allagamenti al Villaggio africano, alberi caduti su diverse proprietà private - tra cui nell’area delle scuole di via Padova - e pali della corrente danneggiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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