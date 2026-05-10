Discariche a cielo aperto nel Fabrianese | gettati pneumatici elettrodomestici cavi e fili elettrici
Due discariche abusive sono state individuate lungo la vecchia strada per il valico di Fossato di Vico nel territorio di Fabriano. Nella zona sono stati trovati pneumatici, elettrodomestici, cavi e fili elettrici abbandonati illegalmente. La presenza di queste aree di discarica è stata segnalata da un rappresentante locale, che ha richiesto al Comune un intervento di bonifica, ma finora non sono stati presi provvedimenti.
FABRIANO - Due discariche abusive lungo la vecchia strada per il valico di Fossato di Vico. A denunciarne la presenza è Danilo Baldini, delegato LAC Marche, che chiede al Comune di Fabriano un intervento urgente di bonifica dopo segnalazioni rimaste senza esito.«Percorrendo la vecchia strada che.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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