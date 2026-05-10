Discariche a cielo aperto nel Fabrianese | gettati pneumatici elettrodomestici cavi e fili elettrici

Due discariche abusive sono state individuate lungo la vecchia strada per il valico di Fossato di Vico nel territorio di Fabriano. Nella zona sono stati trovati pneumatici, elettrodomestici, cavi e fili elettrici abbandonati illegalmente. La presenza di queste aree di discarica è stata segnalata da un rappresentante locale, che ha richiesto al Comune un intervento di bonifica, ma finora non sono stati presi provvedimenti.

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