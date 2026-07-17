Il più grosso sequestro di cocaina in Spagna ha dietro molte altre storie

Nel ottobre 2024, le forze di polizia in Spagna hanno sequestrato 13 tonnellate di cocaina nascoste in un container di banane proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador. Questo rappresenta il più grande sequestro di droga mai effettuato nel paese. La scoperta è avvenuta ad Algeciras, in provincia di Alicante. La droga era nascosta all’interno di un carico di frutta destinato a un porto spagnolo.

Nell’ottobre del 2024 ad Algeciras, in provincia di Alicante, la polizia spagnola trovò un carico di cocaina da 13 tonnellate nascosto in un container di banane proveniente dal porto di Guayaquil, in Ecuador. Aveva un valore stimato tra i 400 e i 700 milioni di euro. La quantità era già di per sé notevole: le autorità lo definirono il più grande sequestro di cocaina nella storia spagnola. In seguito le indagini hanno rivelato legami con la polizia antiriciclaggio, con il settore delle criptovalute e con una rete di società per ripulire il denaro sparse in vari paesi. Hanno anche coinvolto persone molto diverse tra loro, alcune apparentemente insospettabili e altre legate alla famiglia reale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Maxi sequestro di cocaina in un tir a Napoli, 113 chili per un valore di 7 milioni

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