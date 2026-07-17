Un pilota di 22 anni ha camminato sull’ala di un bombardiere in fiamme durante un incidente aereo. Il giovane, originario di Whanganui, ha affrontato il rischio per raggiungere un pilota rimasto intrappolato nell’aereo. La sua azione ha permesso di salvare la vita dell’altro pilota. L’incidente si è verificato in circostanze non specificate, e il pilota ha poi ricevuto riconoscimenti per il suo coraggio.

Quando ho letto per la prima volta la storia dell’audace impresa del sergente pilota James Ward, un ventiduenne originario di Whanganui, in Nuova Zelanda, che si era aggiudicato giocando a testa o croce l’ultimo posto disponibile nel 75° Squadrone bombardiere della Royal Air Force dopo essere partito volontario dalla sua distante terra del Commonwealth, abbandonando tutto ciò desiderava fare nella vita, essere insegnante presso la Castlecliff School, per fare la sua parte in guerra, mi è tornata alla mente una citazione che mi ero appuntato da qualche parte: “ Il piano si divideva in tre parti: la fase pericolosa, la fase molto pericolosa e la fase di follia pura e semplice”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il pilota che sfidò la morte camminando sull'ala di un bombardiere in fiamme

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