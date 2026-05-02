Un ex pilota sopravvissuto miracolosamente a un grave incidente in Germania si è dedicato all’handbike, ottenendo 16 medaglie d'oro tra competizioni internazionali e mondiali. Dopo aver superato le conseguenze di un grave incidente, ha continuato a gareggiare con grande determinazione, portando a casa numerosi successi. La sua storia è diventata simbolo di resilienza e forza di volontà nel mondo dello sport paralimpico.

Sopravvissuto per miracolo all’incidente in Germania, si diede all’handbike ottenendo 16 ori, tra Giochi e Mondiali. Nel 2020 lo schianto contro un camion e l’ennesima lotta. La notizia del decesso di Alex Zanardi risuona il sabato mattina del ponte del primo maggio come affronto estremo della morte verso ogni istinto coriaceo di sopravvivenza. Quasi a dire: la signora con la falce lavora sempre, delle feste se ne frega. Ma in barba al suo lugubre stakanovismo, Zanardi può sfoderare un termine che associato a lui e solo a lui si affranca dall’abuso smielato: quella «resilienza» che fa del campione bolognese, 59 anni, una moglie, Daniela Manni, un figlio, Niccolò, nato nel 1998, un emblema di vitalismo gioioso, quasi felino, se si considera che i gatti di vite ne hanno sette.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Addio Zanardi, il pilota che beffò la morte e vinse pure le Paralimpiadi

Notizie correlate

Morto Alex Zanardi: le cause della morte dell’ex pilota e atleta paralimpicoMorto Alex Zanardi: le cause della morte dell’ex pilota e atleta paralimpico “E’ con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di...

Addio ad Alex Zanardi: scompare il pilota che ha sfidato il destino? Cosa scoprirai Come ha affrontato la seconda sfida dopo la perdita delle gambe? Chi è stata la figura chiave nel suo percorso sportivo? Quali sono...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Oltre la bandiera a scacchi: addio ad Alex Zanardi; Ciao Alex. Grazie per averci insegnato che niente è impossibile; Dalle auto agli ori paralimpici, addio ad Alex Zanardi; Addio a Alex Zanardi: il comunicato del Torino.

Addio ad Alex Zanardi, pilota dalle mille vite. Aveva 60 anniE’ morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l’incidente automobilistico del 2001 a causa de ... radiocolonna.it

Addio ad Alex Zanardi, il campione che ha insegnato a non mollare maiÈ morto a 59 anni l’ex pilota e atleta paralimpico simbolo di resilienza. Dal palco di Torino 2006 alle medaglie in handbike, fino al legame con Saluzzo e al ricordo commosso di Francesca Fenocchio, c ... targatocn.it

Addio a un supereroe. Alex Zanardi è morto nella serata di ieri, giovedì 1 maggio; dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. Avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre. A dare la notizia la famiglia e O - facebook.com facebook

Addio ad Alex Zanardi: lutto a Noventa Padovana. I funerali Martedì a Padova. Dolore nella cittadina dove il campione aveva deciso di vivere. Zanardi è morto venerdì in una casa di cura nella città del Santo. x.com