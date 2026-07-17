Il paradosso del Lazio | pochi abbandoni scolastici ma l’8,1% arriva alla fine senza competenze adeguate
In Lazio, il 8,1% degli studenti che completano le scuole non raggiunge competenze adeguate, nonostante i bassi tassi di abbandono scolastico. Il Rapporto INVALSI 2026, presentato il 16 luglio, evidenzia che restare tra i banchi non garantisce automaticamente un livello di preparazione sufficiente.
Roma, 17 luglio 2026 – Restare tra i banchi non significa necessariamente acquisire le competenze che la scuola dovrebbe garantire. È questo il paradosso che emerge per il Lazio dal Rapporto nazionale INVALSI 2026, presentato il 16 luglio alla Camera dei deputati. La regione registra un tasso di abbandono scolastico precoce del 6,9% nel 2025, inferiore di 1,3 punti rispetto alla media italiana dell’8,2%. Dietro questo risultato positivo, però, si nasconde un’altra forma di dispersione: quella degli studenti che completano il percorso scolastico senza raggiungere livelli adeguati in italiano, matematica e inglese. Alla fine delle superiori, nel Lazio, la cosiddetta dispersione scolastica implicita interessa l’8,1% degli studenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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