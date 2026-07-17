Un nuovo romanzo di Csaba dalla Zorza, intitolato “Io sono Adele”, è stato pubblicato da Marsilio. La narrazione segue Adele Casagrande, una governante di sessant'anni che abbandona una vita apparentemente riuscita per riscoprire la sua vera identità. Il libro rappresenta il secondo capitolo della storia di Adele, protagonista anche del precedente successo “La governante”. La trama si concentra sul suo percorso di cambiamento e ricerca personale.

Dopo il sucesso de “La governante“, Csaba dalla Zorza torna con “ Io sono Adele “, pubblicato da Marsilio, secondo capitolo della storia di Adele Casagrande, governante sessantenne che lascia una vita ’riuscita’ per ritrovare quella vera. Il romanzo, che può essere letto anche da chi non conosce il primo volume, verrà presentato stasera a Forte dei Marmi nell’ambito della rassegna di Villa Bertelli. L’appuntamento con l’autrice è alle 21. Csaba dalla Zorza, cosa ha significato ‘restituire la parola’ al personaggio di Adele dopo il successo del primo romanzo? "Non ho mai pensato al successo mentre scrivevo. Sinceramente, non credo di essere... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo romanzo di Csaba dalla Zorza: "Adele è nata da me, dal mio mondo"

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Io sono Adele di Csaba dalla Zorza (Marsilio)

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