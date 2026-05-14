Csaba dalla Zorza torna con Adele | Nella vita serve un passo più lento

Csaba dalla Zorza ha condiviso un pensiero su come nella vita sia utile prendere un ritmo più lento. Nel frattempo, Adele Casagrande, una donna di 60 anni, ha lasciato tutto ciò che aveva e si è trasferita in Provenza per lavorare come governante di una famiglia. La sua decisione è avvenuta in modo improvviso e ancora poco chiaro.

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