Csaba dalla Zorza torna con Adele | Nella vita serve un passo più lento
Csaba dalla Zorza ha condiviso un pensiero su come nella vita sia utile prendere un ritmo più lento. Nel frattempo, Adele Casagrande, una donna di 60 anni, ha lasciato tutto ciò che aveva e si è trasferita in Provenza per lavorare come governante di una famiglia. La sua decisione è avvenuta in modo improvviso e ancora poco chiaro.
Adele Casagrande è una donna di 60 anni che, in modo misterioso (almeno all’inizio), lascia tutto per diventare governante di una famiglia in Provenza. Dopo una vita nel ruolo di moglie e madre, con alle spalle una carriera di successo, riparte da sé. Dopo una vita di regole rassicuranti, si lascia, forse, sorprendere di nuovo. "Quando arrivi a 60 anni– racconta Csaba dalla Zorza non devi più dimostrare niente a nessuno, né avere l’approvazione del circondario". Conduttrice televisiva e scrittrice fra cucina buone maniere, l’autrice racconta il suo secondo romanzo Io sono Adele (Marsilio) oggi alle 18 all’Oratorio di San Filippo Neri con Valeria Cicala.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Dopo il successo de La governante Csaba dalla Zorza torna in libreria con Io sono Adele, Marsilio. Un romanzo raffinato e potente sulla rinascita personale che ogni donna dovrebbe leggere. Vi aspettiamo. ?????????? ?? ?????? ???? ??.?? Csa facebook
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