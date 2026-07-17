Il nuovo porto avanza | si passa alle verifiche

Il progetto di adeguamento del porto di Porto San Giorgio, finanziato con 7,2 milioni di euro dalla Regione, è ora in fase di verifiche. L’intervento mira a migliorare la morfologia e la struttura dell’impianto, rendendolo più innovativo e sicuro.

Il progetto di adeguamento morfologico e strutturale del porto di Porto San Giorgio finanziato dalla Regione con 7,2 milioni di euro è destinato a rendere l’impianto sangiorgese innovativo e più sicuro. La realizzazione dell’opera continua ad avanzare, aggiungendo un altro tassello a un percorso che, negli ultimi mesi, sta entrando sempre più nel vivo. Dopo i rilievi dei fondali, gli studi tecnici e le attività preliminari già avviate, prende ora il via anche la fase delle verifiche archeologiche preventive, un passaggio previsto dalla normativa e fondamentale prima di arrivare alla progettazione dell’intervento. Si tratta di un’attività che va ben oltre una semplice verifica documentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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