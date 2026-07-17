Il nuovo porto avanza | si passa alle verifiche

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il progetto di adeguamento del porto di Porto San Giorgio, finanziato con 7,2 milioni di euro dalla Regione, è ora in fase di verifiche. L’intervento mira a migliorare la morfologia e la struttura dell’impianto, rendendolo più innovativo e sicuro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il progetto di adeguamento morfologico e strutturale del porto di Porto San Giorgio finanziato dalla Regione con 7,2 milioni di euro è destinato a rendere l’impianto sangiorgese innovativo e più sicuro. La realizzazione dell’opera continua ad avanzare, aggiungendo un altro tassello a un percorso che, negli ultimi mesi, sta entrando sempre più nel vivo. Dopo i rilievi dei fondali, gli studi tecnici e le attività preliminari già avviate, prende ora il via anche la fase delle verifiche archeologiche preventive, un passaggio previsto dalla normativa e fondamentale prima di arrivare alla progettazione dell’intervento. Si tratta di un’attività che va ben oltre una semplice verifica documentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il nuovo porto avanza si passa alle verifiche
© Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo porto avanza: si passa alle verifiche
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Opération Windsor, Carpiquet : la décision alliée qui a tourné au cauchemar !

Video Opération Windsor, Carpiquet : la décision alliée qui a tourné au cauchemar !

Notizie e thread social correlati

Milan, si cerca il nuovo amministratore delegato: per Cardinale avanza un’opzione. Il puntoIl Milan sta valutando nuovi candidati per l’incarico di amministratore delegato.

In via Mazza scatta il divieto: con l'auto non si passa fino alle 16Domani, dalle 9 alle 16, il traffico sarà sospeso in via Mazza tra via del Vallato e via Cortirola a causa di lavori in corso.

Argomenti più discussi: Il nuovo porto avanza: si passa alle verifiche; Supercalcolo e AI, l’Europa avanza e l’Italia gioca un ruolo da protagonista; Anversa – Bruges, avanza il piano di espansione del polo container sulla riva sinistra; Avanza il cantiere in piazza Arringo: Restituita ai cittadini un’altra porzione.

il nuovo porto avanzaIl nuovo porto avanza: si passa alle verificheDopo i rilevi dei fondali si entra nella fase dello studio archeologico preventivo, con analisi tecniche sempre più dettagliate ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web