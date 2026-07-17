Il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio all’Ariston. Il nuovo conduttore ha annunciato l’intenzione di introdurre diverse novità per coinvolgere maggiormente il pubblico. Sono previsti cambiamenti nella scaletta e nuove modalità di intrattenimento, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione fino a tarda sera. La direzione artistica ha confermato l’intenzione di rinnovare la formula tradizionale dell’evento.

I l Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio all’Ariston, cambia volto sotto la guida del neo direttore artistico e conduttore Stefano De Martino, che ha deciso di eliminare dal regolamento la storica categoria delle Nuove Proposte: la novità, anticipata da Dagospia e confermata da Adnkronos, farà sì che il vincitore di Sanremo Giovani acceda direttamente in gara insieme ai Big, senza più affrontare una competizione separata. Stefano De Martino, vita e carriera. guarda le foto Sanremo 2027, addio alla categoria Nuove Proposte. Il cambiamento più rilevante voluto da Stefano De Martino riguarda proprio il futuro dei giovani talenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nuovo conduttore vuole portare aria fresca all'Ariston. E sta preparando diverse novità per tenere sveglio il pubblico fino a tardi

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Charles Doré donne tout pour sa première au fort | FORT BOYARD FRANCE 2026 E02

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