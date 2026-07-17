Il nuovo che avanza

Si è diffusa la notizia che, oltre ai giudizi estetici sulla bellezza italiana o bolognese, si siano fatti passi avanti anche nel promuovere modelli culturali e di inclusione. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali sulla veridicità di queste affermazioni, e non si conoscono dettagli o fonti precise. La questione rimane quindi ancora da verificare e approfondire.

Ma poi sembra esser trapelato, e non sappiamo quanto sia vero, che al di là di meri e banali giudizi estetici di quella che vorrebbe essere la bellezza tipicamente italiana o bolognese si è scelto anche di promuovere determinati modelli culturali e di inclusione. Ci risiamo. Qualche riflessione, sia pure oziosa e spassionata come tutte quelle che si fanno sotto il sole estivo, viene da farla anche in base a tutte le osservazioni che ha suscitato il mormorio di quanti hanno osservato che una bellezza così lontana dagli standard nostrani si sia appropriata di questo titolo. Non ci discostiamo alquanto dalle osservazioni “vannacciane” sulla... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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