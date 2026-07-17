Mercoledì 29, la Cappella Espiatoria di Monza si illuminerà per celebrare il 126° anniversario dell’assassinio di un ex monarca. L’edificio, originariamente dedicato a ricordare il regicidio, verrà aperto fino alle 21, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il suo ruolo storico e culturale. La struttura, dal 2014 sotto la gestione del Ministero della Cultura, si accenderà in un evento speciale serale.

La Cappella Espiatoria si accenderà mercoledì 29 per ricordare il regicidio. In occasione del 126esimo anniversario della morte di re Umberto I di Savoia la Cappella Reale Espiatoria di Monza, dal 2014 gestita dal Ministero della Cultura attraverso la direzione regionale Musei nazionali Lombardia, propone un’apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 23.30, accompagnata da visite guidate curate dalla direttrice Giulia Valcamonica e dal personale del museo con partenza alle 20, 21 e 22. La partecipazione sarà gratuita ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]. Al centro dell’iniziativa... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il monumento riscoperto. Da memoriale del regicidio a luogo di storia e cultura

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