Il Mondiale suprematista | in finale 21 bianchi su 22

Da liberoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Mondiale 2026, 21 dei 22 giocatori in finale erano di etnia bianca. La competizione ha mostrato una predominanza di atleti di questa origine tra i partecipanti più rappresentati. La finale ha confermato la presenza di questa maggioranza, senza altre variazioni etniche significative tra i protagonisti. La manifestazione si distingue per questa composizione, che evidenzia una distribuzione etnica molto sbilanciata tra i finalisti.

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Il Mondiale 2026 passerà alla storia come il capolinea definitivo di una delle più grandi e martellanti illusioni della retorica calcistica contemporanea: quella secondo cui, per vincere nel calcio moderno, sia diventato indispensabile arrendersi al determinismo muscolare. Per anni, i salottieri sportivi e i soloni della geopolitica applicata al pallone ci hanno propinato lo stesso identico ritornello: il calcio europeo e mondiale è ormai una questione di centimetri, chilogrammi, leve lunghe e straripante potenza atletica. Secondo questa bizzarra teoria, le nazionali come quella italiana, sprovviste di un massiccio contingente di calciatori di origine africana o caraibica, sarebbero condannate a un’inesorabile estinzione sportiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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