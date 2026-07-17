Il Mondiale suprematista | in finale 21 bianchi su 22
Durante il Mondiale 2026, 21 dei 22 giocatori in finale erano di etnia bianca. La competizione ha mostrato una predominanza di atleti di questa origine tra i partecipanti più rappresentati. La finale ha confermato la presenza di questa maggioranza, senza altre variazioni etniche significative tra i protagonisti. La manifestazione si distingue per questa composizione, che evidenzia una distribuzione etnica molto sbilanciata tra i finalisti.
Il Mondiale 2026 passerà alla storia come il capolinea definitivo di una delle più grandi e martellanti illusioni della retorica calcistica contemporanea: quella secondo cui, per vincere nel calcio moderno, sia diventato indispensabile arrendersi al determinismo muscolare. Per anni, i salottieri sportivi e i soloni della geopolitica applicata al pallone ci hanno propinato lo stesso identico ritornello: il calcio europeo e mondiale è ormai una questione di centimetri, chilogrammi, leve lunghe e straripante potenza atletica. Secondo questa bizzarra teoria, le nazionali come quella italiana, sprovviste di un massiccio contingente di calciatori di origine africana o caraibica, sarebbero condannate a un’inesorabile estinzione sportiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
White Folks Are RAGED And REGRET Bringing Back Segregation To America To Punish Black Americans
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Qualche villain i cui motivi erano piuttosto ragionevoli ma che per farlo sembrare male gli scrittori lo hanno fatto commettere atrocità? reddit