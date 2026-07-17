Il giornale ha evidenziato che il modello di gestione della società calcistica Lazio è considerato datato e poco lungimirante. La copertura critica si concentra sulla gestione degli ultimi vent’anni, caratterizzata da poche voci di dissenso rispetto alla narrazione ufficiale. La critica si basa su un’analisi della comunicazione e delle scelte aziendali adottate nel tempo, con particolare attenzione alla mancanza di trasparenza e alle strategie di lungo termine.

Gentile Direttore, la luce che «Il Tempo» ha acceso sulla situazione della Lazio è esattamente ciò che ai tifosi biancocelesti è sempre mancato. Per due decenni la gestione di Lotito è stata accompagnata da una narrazione distorta, con poche voci critiche. «È un bravo imprenditore!» «C'ha salvato, siate riconoscenti». «La dimensione della Lazio è questa, cosa pretendete!» Ma i dati raccontano una storia molto diversa. 5,9 milioni di euro in 22 anni. È quanto la proprietà ha effettivamente iniettato nelle casse della Lazio fino a oggi, nella forma di versamenti in conto futuri aumenti di capitale, come documentato nei bilanci depositati. Restano fuori dal computo, ovviamente, le somme spese per acquistare azioni da altri soci: quelle non entrano nelle casse del club. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il modello di business della società biancoceleste miope e anacronistico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lotito fuga le voci sulla vendita della società biancoceleste

“Il matrimonio è un modello anacronistico, dobbiamo divorziare tutti. Faccio ritiri di meditazione con pedofili, assassini e ladri”: la provocazione di Daniel LumeraL’affermazione di Lumera include un commento provocatorio sul matrimonio, definendolo un modello “anacronistico” e suggerendo che tutti dovrebbero...

Temi più discussi: Europa meridionale: la riduzione dei flussi di NPL cambia il modello di business di Hipoges; Il modello di business diversificato e gli investimenti di JPMorgan hanno portato a un bilancio solido, secondo RBC; Netflix ha un grosso problema con le seconde stagioni delle sue serie: un modello di business che non funziona più?; Thinking Machines lancia Inkling e sfida i big dell’AI.

Meta Watermelon raggiunge GPT-5.5? Ecco cosa sappiamo davvero. Meta sostiene di aver finalmente raggiunto OpenAI. Secondo quanto riportato da Business Insider, Alexandr Wang avrebbe detto ai dipendenti che il nuovo modello di Meta, nome in codice x.com

Daniele Comelli, il gallerista che ha innovato il mercato dell’arte online in ItaliaAccanto all’online, Comelli ha continuato a investire negli spazi e nei luoghi dell’esperienza. Ecco perché la sua prossima apertura, a Miami, si prospetta come un’opportunità affascinante ... quifinanza.it

FINIX Technology Solutions evolve il proprio modello di business e sigla una nuova partnership con Supermicro per i Data CenterL’azienda completa il proprio percorso di trasformazione strategica focalizzandosi su architetture ad altissime prestazioni. La collaborazione con Supermicro accelera lo sviluppo di infrastrutture IT ... datamanager.it