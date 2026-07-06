Il matrimonio è un modello anacronistico dobbiamo divorziare tutti Faccio ritiri di meditazione con pedofili assassini e ladri | la provocazione di Daniel Lumera

L’affermazione di Lumera include un commento provocatorio sul matrimonio, definendolo un modello “anacronistico” e suggerendo che tutti dovrebbero divorziare. Inoltre, ha detto di partecipare a ritiri di meditazione con persone condannate per reati gravi, come pedofilia, omicidio e furto. Ha anche affermato che trattenere cose inutili, incluso l’amore, impedisce di vivere pienamente, poiché nulla ci appartiene e l’accumulo può portare alla morte interiore.

“Viviamo con ciò che non ci serve più senza accorgerci che ciò che tratteniamo muore. Anche l’amore. Perché nulla ci appartiene. L’accumulo ci priva del senso vero della vita”. Da questa riflessione radicale prende le mosse l’analisi di Daniel Lumera, biologo naturalista, sociologo dei processi culturali e divulgatore scientifico. Intervistato dal Corriere della Sera, l’esperto internazionale di benessere traccia i contorni del suo ultimo saggio, Ti lascio andare, un volume capace di registrare il dato commerciale di 141 mila copie vendute in soli venti giorni grazie a una critica serrata verso la tendenza contemporanea a trattenere oggetti, ansie e relazioni ormai logorate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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