Numerosi utenti hanno segnalato di essere dirottati su siti porno dopo aver scansionato codici QR. Le autorità hanno avviato indagini per determinare le cause di questo fenomeno. Si sospetta che alcuni QR code siano stati manipolati o sostituiti con link malevoli. Le segnalazioni riguardano diversi dispositivi e applicazioni. Le forze dell'ordine stanno verificando eventuali attacchi informatici o pratiche di phishing legate a questa diffusione.

I codici QR, ormai da anni diventati comunissimi nella vita quotidiana in Cina, sono finiti al centro di un allarme sulla sicurezza informatica. Un'inchiesta trasmessa dall'emittente statale CCTV ha rivelato che numerosi QR code installati su infrastrutture pubbliche sono stati compromessi, reindirizzando gli utenti verso siti pornografici, pagine fraudolente o altri contenuti illegali. Il problema riguarda principalmente codici utilizzati per segnalare guasti, ottenere informazioni sui servizi urbani o inviare richieste alle amministrazioni locali. Che cosa sta succedendo oltre la Muraglia? In Cina scatta l’ “allarme dei QR code”. Secondo quanto riportato da Sixth Tone, il problema è emerso in tutta la sua interezza dopo diverse segnalazioni circolate sui social cinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mistero dei QR code “impazziti”: cosa c'è dietro gli utenti dirottati su siti porno

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