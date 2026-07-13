La prima processione digitale d’Italia | QR code litanie via app e uno schermo in spalla ecco cosa sta succedendo nei borghi italiani

Durante una processione nel Cilento, un grande schermo digitale è stato portato a spalla tra i partecipanti, sostituendo la statua del santo. Al posto delle tradizionali cerimonie, sono stati utilizzati QR code e applicazioni per recitare litanie. La prima processione digitale in Italia coinvolge anche l’uso di uno schermo mobile e dispositivi mobili per seguire la preghiera. La manifestazione si è svolta lungo le vie storiche del borgo.

Immaginate una processione che attraversa le vie strette di un borgo antico del Cilento. Ma al posto della statua del santo, un grande schermo digitale portato a spalla tra la folla. Al posto dei lumini accesi e delle candele tremolanti, decine di smartphone illuminati che diffondono litanie digitali sincronizzate. Non è fantascienza, né provocazione fine a se stessa: è “ Machina Sacra “, un progetto artistico che ha trasformato le strade di Bosco, frazione di San Giovanni a Piro in provincia di Salerno, in un esperimento collettivo sul confine sempre più sfumato tra sacro e tecnologico. L’evento si è svolto nell’ambito di MicroCosmi, il festival ideato da Vittorio Cosma e curato insieme ad Annarita Masullo di The Goodness Factory, in programma fino al 12 luglio tra i comuni di San Giovanni a Piro, Bosco e Scario. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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