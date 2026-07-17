Un cantante americano ha dichiarato di voler avere una figlia e crescerla da solo, desiderando che sia biologicamente sua. Ha aggiunto di voler ringraziare chi ha portato avanti la gravidanza. La sua richiesta è stata resa pubblica negli ultimi mesi. Non sono stati forniti dettagli sulla procedura o sul percorso legale intrapreso. La dichiarazione è stata rilasciata attraverso un'intervista o sui social media. La notizia si concentra esclusivamente sulle sue parole e intenzioni.

Vorrebbe una figlia e vorrebbe crescerla da solo. Role Model, nome d’arte del cantante americano Tucker Pillsbury, negli ultimi mesi è finito al centro del gossip per la presunta relazione con Dakota Johnson e ora torna a far parlare di sé per una intervista al podcast Therapuss, condotto da Jake Shane: “Il mio sogno è sempre stato quello di essere un padre single, avere una figlia e crescerla da solo. Sarebbe davvero divertente”, ha raccontato. E ha già pensato persino al nome: “Si chiamerà Winnie”. Il cantautore 29enne ha spiegato di essere aperto a diventare padre attraverso la gestazione per altri: “Vorrei una figlia che idealmente fosse biologicamente mia e poi ringrazierei chi l’ha portata in grembo per me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio sogno è quello di avere una figlia e crescerla da solo. Vorrei fosse biologicamente mia, poi ringrazierei chi l’ha portata in grembo per me”: le parole di Role Model

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