Il mercato delle Aquile Mascardi ceduto al Torino per 1,5 milioni I gol di Mazzocchi la fantasia di Florenzi

Il Torino ha acquistato il centrocampista Mascardi dal mercato delle Aquile per 1,5 milioni di euro. Nel frattempo, il club sta definendo le cessioni di Simone Mazzocchi e Aldo Florenzi allo Spezia, con un accordo già raggiunto tra i direttori sportivi dei due club. Mazzocchi e Florenzi sono stati coinvolti in trattative che prevedono il trasferimento in maglia bianca, mentre il mercato continua a muoversi con diverse operazioni in corso.

L’attaccante Simone Mazzocchi e il trequartista Aldo Florenzi sulla strada di Spezia. Il ds Angelozzi ha ormai definito l’accordo con il ds dei calabresi Fabio Lucioni, suo ex giocatore al Frosinone, nonché ex aquilotto del triplete nel 2012, per il trasferimento in maglia bianca di Florenzi e Mazzocchi. Si parla di circa 500mila euro la cifra offerta per Florenzi, 300mila euro quella per Mazzocchi; per entrambi previsto un contratto triennale. Angelozzi (che ha concluso la cessione di Mascardi al Torino per 1,5 milioni di euro più bonus e il 10% di rivendita) sta dunque reinvestendo una parte dei proventi, in accordo con il presidente Stillitano, per l’acquisizione dei due talentuosi atleti in forza alla formazione calabrese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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