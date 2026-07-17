Pisa, 17 luglio 2026 – “Le temperature dell’acqua del mare toccano i 29 gradi, e questo causa degli effetti diretti che abbiamo già potuto constatare: dalla maggiore fioritura dell’alga Ostreopsis ovata, fino a nuove specie che bazzicano nelle nostre acque”. L’esperto: “Ondate di calore sempre più lunghe e intense”. Uno dei pochi sollievi in questi giorni da bollino rosso è la possibilità di andare al mare e godersi un po’ di acqua fresca. Il problema, però, è che anche il mare risente del cambiamento climatico, con temperature che arrivano a sfiorare i 30 gradi. Un valore eccezionale che, spiega l’ecologo marino dell’Università di Pisa Luca Rindi, è il risultato di un cambiamento climatico che rende le ondate di calore sempre più lunghe e intense e che quest’anno è stato ulteriormente amplificato da El Niño. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mare “ribolle”: prolifera l’alga pericolosa, fare il bagno diventa un fastidio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scatta l’esodo verso il mare: litorale pronto a reggere l’urto, ma prolifera l’alga che irritaL’esodo verso il mare è iniziato, con il litorale che si prepara ad accogliere i bagnanti.

Leggi anche: Fare il bagno al mare? Non è più un sollievo. Temperature record anche in acqua: A Jesolo raggiunti i 30°C