Il fratello di Saman ha dichiarato di aver assistito all'omicidio della sorella, affermando di aver visto tutto. La sua testimonianza è stata resa in una docu-serie televisiva, dove ha raccontato i dettagli del delitto. La vicenda ha portato alla conclusione di un procedimento giudiziario, come riferito dall’avvocato di parte civile, che ha commentato la fine di un caso complesso e doloroso.

Reggio Emilia, 17 luglio 2026 – “Siamo arrivati alla parola fine di questa vicenda complessa e dolorosa, da ogni punto di vista”, commentava Valeria Miari, avvocato di parte civile del fratello di Saman, fuori dall’aula della Cassazione. “Una fine che rende giustizia a Saman e a suo fratello, che testimoniando ha perso tutto. Lui ha detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e credo che l’abbia fatta. Un ragazzo di 21 anni che ha un cuore grande, per lui sarà una vita distrutta, pericolosa. Non si riprenderà mai del tutto, ma cerca di ricostruirsi”. Vuole fare il cuoco, come lo voleva lei. https:www.ilrestodelcarlino.itvideosaman-ergastoli-confermati-ai-familiari-sentenza-significativa-per-limportanza-storica-u0pws8hm Alì Haider, il fratello della 18enne di Novellara uccisa la notte del primo maggio 2021, racconta la sua verità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fratello di Saman: “Io ho visto tutto”. La sua verità sul delitto in una docu-serie tv: “Una rivoluzione, ha fatto giustizia per la sorella”

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