Il film della settimana | Odissea la recensione e dove vederlo a Firenze

L'operazione più sorprendente dell’attesissimo Odissea non consiste nell'aver portato il poema omerico sul grande schermo con un dispiegamento tecnico senza precedenti. Christopher Nolan aveva già dimostrato di saper trasformare concetti astratti in spettacolo popolare, piegando il tempo, la memoria e la storia alle esigenze di un cinema che non ha mai smesso di interrogarsi sulla percezione. In questo suo ultimo film il regista britannico sembra piuttosto fare un passo ulteriore: rinuncia alla tentazione di modernizzare il mito e sceglie invece di misurarsi con la sua irriducibile e «moderna» classicità. L'Ulisse interpretato da Matt Damon non è tanto l'eroe dell'astuzia quanto un uomo consumato dalla distanza. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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I just saw The Odyssey! My Out Of The Theater Reaction! Are The Trolls WRONG

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Odissea, la recensione dell’epico film di Christopher NolanIl film di Christopher Nolan, atteso da tempo, ha suscitato molte discussioni per le sue scelte di casting.

Temi più discussi: Film della settimana: 'The Odyssey' - Epico, ambizioso ma imperfetto; Odissea, emozioni e spettacolo nel film più atteso dell’anno; Ho vissuto a Favignana per una settimana come Ulisse (o forse era Matt Damon); Odissea si prende la scena: i film al cinema nel fine settimana.

Questa settimana al cinema: Odissea di Christopher Nolan, il film più atteso dell'anno arriva finalmente in sala x.com

Ho visto l'Odissea dopo aver esitato a causa della controversia reddit

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