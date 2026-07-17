Il Consiglio dà il via libera all’accordo Ue

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la firma e l’applicazione provvisoria di un accordo di associazione con San Marino e Andorra. Questo rappresenta il passo più significativo nel processo di integrazione dei due microstati con l’UE.

Il cammino di avvicinamento di San Marino e Andorra all’ Unione Europea compie il suo passo più importante. Il Consiglio dell’Ue ha autorizzato la firma e l’applicazione provvisoria dell’ accordo di associazione globale con i due microstati. Una decisione che rappresenta una svolta epocale, destinata a ridisegnare gli equilibri politici ed economici dei due Paesi e a ridefinire il concetto di vicinato per l’istituzione di Bruxelles. L’intesa consentirà ai due piccoli Stati di partecipare a un mercato interno allargato e omogeneo, garantendo parità di condizioni competitive e l’adozione delle medesime regole europee. L’ integrazione toccherà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Consiglio degli stati svizzero Malaysia, via libera accordo di libero scambio, 17 marzo 2026

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